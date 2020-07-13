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Kia отзовет в России более 5 тыс. новых кроссоверов Seltos

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Фото: Global Look Press
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Корейская компания Kia отзывает с российского рынка 5128 кроссоверов Seltos, выпущенных в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что на заводе-изготовителе на автомобили были установлены бракованные рулевые колонки, которые не блокируются после выключения зажигания.

Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для бесплатной замены рулевой колонки.

1 июня сообщалось, что Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed.

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