Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed

Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий». У новой модели линейки Ceed оригинальный дизайн кузова, свои настройки подвески, увеличенный дорожный просвет и мощные турбомоторы. Продажи автомобиля стартуют с 1 июня по цене от 1 499 900 рублей.

Новый купе-кроссовер построен на той же платформе, что и хетчбэк Ceed, но из общих деталей у автомобилей только передние двери. XCeed при той же колесной базе 2650 мм длиннее на 85 мм, на 38 мм шире и на 26 мм выше. Благодаря увеличенному заднему свесу объем багажника вырос на 31 л.

Фото: Kia

Настройки подвески свои, более комфортные, но без ущерба в управляемости — инженеры заменили пружины и установили амортизаторы с гидравлическим ограничителем хода отбоя и применили более широкие шины и более мощные тормоза. Клиренс увеличен до 172 мм на 16-дюймовых колесах и до 184 мм на 18-дюймовых. Система стабилизации перенастроена для движения по плохим дорогам.

«Kia XCeed дополнит модель Sportage в C-сегменте. Как в случае с Soul и Seltos, чтобы модели дружелюбно сосуществовали, нужно было, чтобы XCeed стал полной противоположностью Sportage», — рассказал руководитель отдела продукта и ценообразования «КИА Моторс Россия и СНГ» Николай Меренков. У XCeed более легковая управляемость, яркий дизайн и только передний привод.

Директор по маркетингу компании «КИА Моторс Россия и СНГ» Валерий Тараканов называет XCeed «автомобилем для гурманов». Ожидается, что новая модель более требовательных к качеству, оснащению и дизайну покупателей.

Фото: Kia

Моторы только надувные — 1,4 л с отдачей 140 л.с. и 200 Нм и 1,6 л с отдачей 200 л.с. и 265 Нм. Механической трансмиссии нет, все агрегаты предлагаются с роботизированной коробкой DCT с двумя сцеплениями. В Kia утверждают, что «робот» оказался надежнее обычного «автомата».

Простых комплектаций пока не будет, хотя в Kia решили стартовать со среднего уровня оснащения Luxe. Такой автомобиль с 16-дюймовыми легкосплавными колесами, двухзонным климат-контролем, парктрониками, камерой заднего вида и мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном стоит 1 499 900 рублей. Здесь уже есть обогрев передних сидений, руля, электрический отопитель салона.

В следующей комплектации Prestige за 1 669 900 рублей есть передние датчики парковки, помощник парковки и багажник с электроприводом и интеллектуальной системой открывания. Последнюю опцию, как ожидается, оценят женщины. Добавлен обогрев лобового стекла и задних сидений.

Топ-версия Premium+ (1 929 900 рублей) предлагает люк с электроприводом, цифровую приборную панель и полный комплекс систем безопасности Driwe wise. Мультимедийная система более продвинутая, с экраном диагональю 10,25 дюйма и навигацией TomTom c пробками.

Комплектация Premium — самый спортивный вариант XCeed. Мотор 1,6 л обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,5 с. Такую машину за 2 039 900 рублей отличает оригинальная отделка салона с желтыми вставками и металлическими накладками на педали, 18-дюймовые диски. Premium чуть уступает Premium+ в наборе опций, эта версия предназначена для тех, кто ценит прежде всего динамику и не готов переплачивать за оснащение. Цветов кузова XCeed семь, из них желтый предлагается только для этой модели.

Прием заказов дилеры начали с 1 июня. Машинокомплекты автомобиля поставляются с завода в Словакии на калининградский «Автотор», где и происходит окончательная сборка.

До конца года Kia планирует представить в России еще несколько новинок. Среди них — новые Sorento и Mohave, а также премиальный седан.

26 мая сообщалось, что Kia представила обновленную версию хетчбэка Rio для европейского рынка.