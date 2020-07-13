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Туристско-рекреационную ОЭЗ решили создать в Башкирии

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Фото: ТАСС/Виктора Вонога
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В Башкирии начались работы по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал». В ОЭЗ войдут три муниципальных района — Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский. Об этом заявил председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

По плану в четвертом квартале этого года будет разработана концепция развития, на 2021-й намечена документальная проработка. В 2022 году проведут заявочную кампанию, в первом полугодии 2023-го будет подана заявка в Минэкономразвития РФ, во втором полугодии 2023 года должна завершиться регистрация туристско-рекреационной ОЭЗ «Урал». Об этом пишет ИА «Башинформ».

Напомним, геопарк «Янган-Тау» в Башкирии первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Он расположен в Салаватском районе Башкирии. На склонах горы выходит горячий воздух, насыщенный водяными парами.

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