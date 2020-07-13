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В Подмосковье задержали гражданина Польши с оружием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полицейские в Московской области задержали гражданина Польши с револьвером и пистолетами с патронами. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, оружие изъяли у жителя Рузского городского округа. Во время обыска по месту жительства иностранца в поселении Тучково полицейские изъяли пистолет GH, пистолет ПМ и револьвер Taurus. Помимо этого, были изъяты 17 стволов для огнестрельного оружия с патронником и свыше 430 различных патронов.

Оружие направили на экспертизу, которая показала, что пистолет ПМ и револьвер являются огнестрельным оружием. Также выяснилось, что 10 патронов калибра 9 мм и восемь патронов калибра 5,6 мм были пригодны для стрельбы. Как пишет «Федеральное агентство новостей», гражданин Польши временно проживал без регистрации и не работал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В конце мая сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.

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