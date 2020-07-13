Tesla снизила стоимость кроссовера Model Y

Американский автопроизводитель Tesla снизил начальную стоимость нового компактного кроссовера Model Y. Об этом 13 июля сообщает Autonews.

Отмечается, что модель стала дешевле на $3 тыс. и теперь ее стоимость составляет $49 990 (около 3,5 млн рублей).

В Северной Америке за эти деньги покупатель получит автомобиль с двумя электрическими двигателями и комплектом аккумуляторов. Такая версия Tesla Model Y может проехать без подзарядки до 500 км.

Позже появится еще одна дешевая комплектация модели с одним электромотором на задней оси и батареями с запасом хода 480 км. Цена такого автомобиля не превысит $45 тыс.

9 июля сообщалось, что Tesla в ближайшее время выпустит беспилотный автомобиль пятого уровня. Это означает, что машина сможет ездить по дорогам общего пользования без вмешательства водителя.