Исаакиевский собор откроют для посетителей 19 июля

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге откроется для посетителей и прихожан 19 июля, Спас на Крови можно будет посетить с 23 июля. Об этом сообщается на сайте государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

«Полюбоваться Петербургом с колоннады Исаакиевского собора можно будет с 16 июля, а с 19 июля посетить Исаакиевский собор», — говортся в сообщении.

Также музей-памятник «Спас-на-крови» откроется 23 июля. Часовня-музей храма Спас на Крови открыта с воскресенья, 12 июля, следует из сообщения.

Отмечается, что прием посетителей будет проводиться с соблюдением мер безопасности. На входе в музей установят специальные аппараты с дезинфицирующим средством для рук. Внутри музея необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать нормы социального дистанцирования в 1,5–2 м, а также следовать обозначенному однонаправленному маршруту осмотра.

19 июля в соборе возобновятся и ежедневные богослужения.

Объекты ГМП «Исаакиевский собор» закрылись для посетителей в марте.

Ранее, 10 июля, сообщалось об открытии в Москве после ограничений из-за эпидемиологической ситуации из-за коронавируса Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Музей одновременно с открытием представил для зрителей выставку «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ имени Пушкина».