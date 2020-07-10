Музей имени Пушкина в Москве открылся для посетителей

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открылся для посетителей после ограничений из-за эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила директор музея Марина Лошак.

«Мы очень скучали по музею и хотели, чтобы наш зритель вернулся. Потому что только живое дает ощущение подлинного», — цитирует Лошак агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, долгое время разлуки оказалось тяжелым испытанием и сотрудники музея старались провести время эффективно и были заполнены работой, которая спровоцировала новые достижения.

Музей одновременно с открытием представил для зрителей выставку «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ имени Пушкина».

«Сегодня настал момент, когда мы наконец можем представить зрителям нашу коллекцию из более 200 рисунков», — добавила директор.

Ранее экспозиция была доступна только в онлайн-формате. Выставку можно будет увидеть до 1 ноября.

Накануне стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге 19 июля возобновит работу после почти четырехмесячного перерыва. А колоннада государственного музея-памятника откроется уже 16 июля, пишет сайт kp.ru.

8 июля сообщалось, что Минкультуры разработало рекомендации по дезинфекции произведений искусства и предметов экспозиции для музеев, сообщает «Москва 24». В ведомстве предписали исключить негативное влияние на предметы коллекции культурных учреждений. Перечень дезинфицирующих средств может быть скорректирован в соответствии с особенностями музея.