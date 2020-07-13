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Актера «Кадетства» Кирилла Емельянова оштрафовали за оскорбление полицейского

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Фото: vk.com/emelyanovofficial
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Мировой суд Никулинского района Москвы оштрафовал актера Кирилла Емельянова на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Об этом в понедельник, 13 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Емельянов признан виновным по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). По данным следствия, в марте этого года он употреблял алкогольные напитки и в какой-то момент потерял сознание. Его знакомая вызвала скорую, но на прибывших медиков актер отреагировал неадекватно. Те вызвали полицию, но актер стал оскорблять их», — рассказал он.

В марте Емельянова задержали за пьяный дебош. По версии следствия, распивавшему алкоголь актеру стало плохо, после чего к нему приехала скорая. Врачи попытались помочь Емельянову, однако 28-летний актер набросился на них с оскорблениями и, по некоторым данным, даже нанес травму одному из врачей. Артиста доставили в отделение, где он и провел ночь.

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