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Напавшего на врачей актера «Кадетства» отпустили из полиции

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Фото: instagram.com
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Актера сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова, задержанного 18 марта за пьяный дебош, отпустили из полиции. ОБ этом сообщил его адвокат Алим Бишенов.

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«Кирилл Емельянов освобожден. Обвинение не предъявлено. Далее планируется проведение следственных действий», - цитирует его «РИА Новости».

В отношении Емельянова возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Инцидент произошел накануне в квартире во 2-м Мосфильмовском переулке. По предварительным данным, распивавшему алкоголь с моделью Екатериной Бобковой, фигурировавшей свидетелем в деле футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, стало плохо.

Прибывшие на вызов врачи «скорой помощи» попытались помочь Емельянову, однако 28-летний актер набросился на них с оскорблениями, и, по некоторым данным, даже нанес травму одному из врачей.

Артиста доставили в отделение, где он и провел ночь.

Ранее инцидент прокомментировал отец Емельянова.

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