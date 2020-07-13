Трутнев раскритиковал ситуацию с COVID-19 в Хабаровском крае

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 13 июля назвал ситуацию с COVID-19 в Хабаровском крае не очень хорошей из-за большого количества заболевших.

«Ситуация по коронавирусу у вас действительно не очень хорошая, я бы даже жестче сказал. У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку. Дальний Восток вообще идет с некоторым смещением по сравнению с центральной частью Российской Федерации», — приводит его слова «РИА Новости».

Трутнев отметил, что в начале пандемии удалось сдержать угрозу распространения заболевания из Китая, поэтому инфекция «пришла с Запада несколько позже». По его словам, в Хабаровском крае при большом количестве заболевших недостаточно обеспечен коечный фонд. Он также отметил, что снятие ограничений происходит в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«Когда запас коечного фонда практически удвоен, когда занято не более 50% оборудованного коечного фонда. В Хабаровском крае этот показатель 76%. Худший на Дальнем Востоке и намного хуже, чем тот, в рамках которого можно начинать снятие ограничений», — сказал он.

По данным стопкоронавирус.рф, на 13 июля в Хабаровском крае выявлено 5 432 случая заболевания COVID-19, из которых 121 — за последние сутки. 2 675 пациентов выздоровели, 42 — умерли.

В России с начала пандемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровели 504 021 человек.

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