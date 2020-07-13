Прямой эфир

Юбилейный «День омича» проведут в онлайн-формате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юбилейный, пятый «День омича» пройдет в виде марафона, который начнется 25 июля с музыкального онлайн-флешмоба. До конца июля будут работать тематические площадки праздника. Однако горожане смогут побывать на них только в онлайн-формате из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

В этом году праздник пройдет под девизом «В Омске я дома!». Всего запустят 14 площадок, среди которых танцевальная, молодежная, спортивная и кинологическая площадки, психологическая и бьюти-гостиная. Активных участников марафона ждут подарки и призы. «День омича» завершится танцевальным флешмобом, сообщает ИА «Город55».

Напомним, мэрия Омска не будет отменять День города в этом году. Праздничные мероприятия пройдут 1–2 августа, однако их количество и формат будут зависеть от региональных показателей заболеваемости. На воскресенье, 2 августа, намечен Сибирский международный марафон.

Омск был основан в 1716 году. День города там празднуют в первую субботу августа. В этом году будет отмечаться 304-летие населенного пункта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020