Юбилейный «День омича» проведут в онлайн-формате

Юбилейный, пятый «День омича» пройдет в виде марафона, который начнется 25 июля с музыкального онлайн-флешмоба. До конца июля будут работать тематические площадки праздника. Однако горожане смогут побывать на них только в онлайн-формате из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

В этом году праздник пройдет под девизом «В Омске я дома!». Всего запустят 14 площадок, среди которых танцевальная, молодежная, спортивная и кинологическая площадки, психологическая и бьюти-гостиная. Активных участников марафона ждут подарки и призы. «День омича» завершится танцевальным флешмобом, сообщает ИА «Город55».

Напомним, мэрия Омска не будет отменять День города в этом году. Праздничные мероприятия пройдут 1–2 августа, однако их количество и формат будут зависеть от региональных показателей заболеваемости. На воскресенье, 2 августа, намечен Сибирский международный марафон.

Омск был основан в 1716 году. День города там празднуют в первую субботу августа. В этом году будет отмечаться 304-летие населенного пункта.