Несколько вариантов празднования Дня города разработают в Омске

Мэрия Омска не будет отменять День города в этом году. Праздничные мероприятия пройдут 1–2 августа, однако их количество и формат будут зависеть от региональных показателей заболеваемости, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«Формат Дня города находится на обсуждении, всё зависит от решения оперативного штаба и разрешения на проведение массовых мероприятий. Рабочей группой разрабатываются несколько вариантов проведения праздника. День города будет», — сообщила ИА «Город55» директор информационного департамента городской администрации Олеся Потапова. На воскресенье, 2 августа, намечен Сибирский международный марафон.

Омск был основан в 1716 году. День города там празднуют в первую субботу августа. В этом году будет отмечаться 304-летие населенного пункта.