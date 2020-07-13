Экономист назвал условие для проведения деноминации

Деноминация проводится в ситуации, когда в стране наблюдается резкий рост цен, а инфляция переходит в гиперинфляцию, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Например, в Венесуэле уровень инфляции составляет несколько тысяч процентов — вот там деноминация нужна, чтобы граждане не платили за буханку хлеба пачкой купюр. С этой точки зрения проведение деноминации сейчас в РФ совершенно не требуется — макроэкономические показатели намного лучше тех, которые наблюдались в 90-е годы, а инфляция не выходит за рамки 3–4%, обозначенных Центробанком», — сказал экономист.

Кроме того, деноминация рубля в сегодняшней сложной экономической ситуации может добавить негативных последствий, полагает эксперт.

«Россияне массово начнут снимать деньги с депозитов и покупать валюту, что ослабит рубль, а со стороны ЦБ РФ потребуются очередные траты золотовалютных резервов на поддержку курса», — сказал аналитик.

По его мнению, тема деноминации появилась именно сейчас в связи с информацией о сильном росте денежной массы в стране.

«Для сокращения объема напечатанных денег эта мера действительно проводится. Но лучше убирать лишние нули с купюр в более спокойной и стабильной экономической обстановке», — заключил Деев.

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, пишет «Федеральное агентство новостей».

По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег. Он считает, что это говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

В свою очередь директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг заявил 10 июля о нецелесообразности деноминации в стране в настоящее время.