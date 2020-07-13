Прямой эфир

Экономист назвал условие для проведения деноминации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деноминация проводится в ситуации, когда в стране наблюдается резкий рост цен, а инфляция переходит в гиперинфляцию, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Например, в Венесуэле уровень инфляции составляет несколько тысяч процентов — вот там деноминация нужна, чтобы граждане не платили за буханку хлеба пачкой купюр. С этой точки зрения проведение деноминации сейчас в РФ совершенно не требуется — макроэкономические показатели намного лучше тех, которые наблюдались в 90-е годы, а инфляция не выходит за рамки 3–4%, обозначенных Центробанком», — сказал экономист.

Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более

Кроме того, деноминация рубля в сегодняшней сложной экономической ситуации может добавить негативных последствий, полагает эксперт.

«Россияне массово начнут снимать деньги с депозитов и покупать валюту, что ослабит рубль, а со стороны ЦБ РФ потребуются очередные траты золотовалютных резервов на поддержку курса», — сказал аналитик.

По его мнению, тема деноминации появилась именно сейчас в связи с информацией о сильном росте денежной массы в стране.

«Для сокращения объема напечатанных денег эта мера действительно проводится. Но лучше убирать лишние нули с купюр в более спокойной и стабильной экономической обстановке», — заключил Деев.

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, пишет «Федеральное агентство новостей».

По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег. Он считает, что это говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

В свою очередь директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг заявил 10 июля о нецелесообразности деноминации в стране в настоящее время.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020