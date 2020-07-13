В Подмосковье с начала года провели 1,2 тыс. ярмарок

В Московской области с начала 2020 года провели 1,2 тыс. продовольственных ярмарок. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщается на сайте регионального правительства.

На ярмарках фермеры представили свою продукцию, за качеством которой следили специалисты выездных ветлабораторий. В частности, они выполняли лабораторные исследования молока и молочной продукции, мяса и мясных продуктов, рыбы, раков, яиц, меда, а также овощей и фруктов, пишет РИАМО.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, с начала года в выездных ветлабораториях Минсельхозпрода сделали порядка 6 тыс. проб товаров с ярмарок. Чиновник отметил, что эти дополнительные торговые точки помогают фермерам «не только кормить жителей столицы и Подмосковья, но и реализовать свой товар».

Так, масштабный фестиваль-ярмарка «Красногорская трапеза» проходил целую неделю, участие в нем приняли около 30 фермерских и монастырских хозяйств не только из Подмосковья, но и соседних регионов, пишет RNS. Эксперты контролировали наличие ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продуктов. Обязательное исследование — это проверка грибов и ягод на радиацию.

Разин отметил, что на ярмарках осуществлялся контроль соблюдения противоэпидемических мер, проведения дезинфекции, участников и посетителей ярмарок обеспечивали защитными средствами, отмечает телеканал «360».

12 июля сообщалось, что, по мнению британских специалистов, для нормализации артериального давления полезно употреблять шпинат, а также некоторые виды ягод. Способности шпината нормализовать давление ученые объяснили положительным воздействием на почки. Как пояснили эксперты, работа почек по выведению лишней жидкости активируется, из-за чего на сердце оказывается меньше давления. Также справиться с гипертонией помогут ягоды аронии, или черноплодная рябина.