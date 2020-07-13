Первую модельную библиотеку в ЕАО превратят в социокультурный центр

В Биробиджане идет строительство модельной библиотеки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели из федерального бюджета выделено 5 млн рублей. Часть средств, на которые сейчас ремонтируется крыша, поступила из городской казны. Открыть филиал планируется 1 октября.

Как пишет ИА EAOMedia, эта библиотека, которая появится в отдаленном районе Биробиджан-2, должна стать социокультурным центром, оснащенным современной мебелью и оборудованием. Там установят новейшие компьютеры, проведут высокоскоростной интернет, организуют бесплатный доступ к фонду электронных ресурсов. Читатели получат доступ в электронные библиотеки России. Во всем центре будет работать бесплатный Wi-Fi.

В фойе библиотеки для читателей планируют организовывать встречи с интересными людьми, выставки картин местных художников и экспонатов Литературного музея ЕАО. В читальном зале, оборудованном мобильной мебелью и большим телевизором, появится возможность проводить мастер-классы, дискуссии, интерактивные игры и библиографические уроки.

Для слабовидящих установят специализированную лупу. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют специальный туалет с поручнями и держателями, специальной кнопкой вызова помощи.

Специалисты рассчитывают, что после открытия библиотеки увеличатся количество читателей, посещаемость и выдача книг. Учреждение станет центром интеллектуального досуга и будет способствовать решению социальных проблем населения, которые связаны с карьерой и образованием.

В Биробиджане в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство площадки рядом со скейт-парком, городским парком и на территории филармонии. В конце июня ход работ проверил мэр города Александр Головатый. Отклонений от графика пока не допущено.