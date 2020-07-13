Российский авторынок в июне занял пятое место в Европе

В июне 2020 года лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке стала Франция, где было продано 233 820 машин, что на 1,2% больше, чем год назад. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по продажам находится Германия. В июне жители страны приобрели 220 272 легковых автомобилей (—32,3%). Третье место занимает Великобритания, где было продано 145 377 автомобилей (—34,9%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 132 457 автомобилей (-23,2%). Россия находится на пятом месте. По оценкам агентства «Автостат», продажи легковых автомобилей в нашей стране в прошлом месяце составили порядка 115 000 единиц.

8 июля сообщалось, что в России самым продаваемым кроссовером по итогам июня 2020 года стал Hyundai Creta.