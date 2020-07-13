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Умер двукратный вице-чемпион мира по футболу Сюрбир

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Бывший защитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Вим Сюрбир умер 12 июля в возрасте 75 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба 13 июля.

«Аякс» шокирован смертью бывшего защитника Вима Сюрбира», — говорится в сообщении.

Сюрбир родился 16 января 1945 в Эйндховене. В составе амстердамского клуба он семь раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза — Кубок Нидерландов, три раза — Кубок европейских чемпионов (с 1992 года турнир называется Лига чемпионов. — Ред.).

Кроме того, Сюрбир провел 60 матчей за сборную Нидерландов, в составе которой дважды становился вице-чемпионом мира (1974, 1978) и бронзовым призером чемпионата Европы (1976).

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