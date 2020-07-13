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В нацпарке Красноярского края сняли на видео «пернатую кошку»

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Фото: РЕН ТВ
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В национальном парке «Шушенский бор» Красноярского края сняли видео с бородатой неясытью, которую прозвали пернатой кошкой.

Птица данного вида считается одним из самых крупных представителей семейства совиных, а размах ее крыльев может достигать 1,5 м. У взрослых особей под клювом есть пятно, похожее на бороду, за что птица и получила свое название.

«Бородатую неясыть иногда называют пернатой кошкой, потому что основу ее рациона составляют грызуны. Также эта хищница может питаться небольшими птицами, зайцами и лягушками», — сообщает телеканал «Енисей» в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что птицы долго не покидают своих птенцов, а в случае угрозы потомству может даже напасть на человека.

8 июля сообщалось, что жительница американского Боулдер-Сити опубликовала в TikTok видео непонятного животного, чьи длинные конечности напомнили многим человеческие руки. За несколько дней ролик посмотрело более 540 тыс. человек. На кадрах запечатлено существо, похожее на ящерицу, сидящее на камне. При этом длинные конечности животного поставили зрителей в тупик.

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