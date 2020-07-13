В Новосибирской области возобновится работа торговых центров и дельфинария

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 13 июля на совещании регионального оперативного штаба по коронавирусу принял решение о возобновлении работы торговых центров.

«Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе в ТРЦ. При этом с обязательным запретом проведения в торгово-развлекательных центрах массовых мероприятий, недопущение открытия ресторанных двориков, фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее», — сказал он.

Травников добавил, что таким образом полностью возобновляется работа сферы торговли. Кроме того, с 13 июля начнет работу дельфинарий.

По данным регионального оперативного штаба по коронавирусу на 12 июля, в Новосибирской области зарегистрирован 7241 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Ранее, 10 июля в Рязанской области начался третий этап отмены ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Возобновляется работа предприятий общественного питания (при условии расстановки столов на расстоянии 1,5–2 м друг от друга), торговли, музеев и библиотек (с учетом ограничений на количество посетителей), а также фитнес-центров и спортивных клубов (при условии загрузки не более 50%).

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.