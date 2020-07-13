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В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с младенцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять нянь многодетным семьям, в которых есть по меньшей мере двое детей младше трех лет. Об этом в понедельник 13 июля сообщает RT.

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Свое обращение парламентарий направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Сухарев отметил, что государство в последние годы реализовало ряд мер для поддержки многодетных семей, однако родители дошкольников все еще нуждаются в помощи. В частности, инициатива касается молодых семей, в которых уже есть ребенок, и которые ожидают появления на свет близнецов.

По словам депутата, в таких ситуациях на мать возлагается «колоссальная нагрузка» по воспитанию.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребенка до трех лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трех лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении», — говорится в письме.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети из многодетных семей будут питаться в школе и колледже, а также получать школьную и спортивную форму за счет регионального бюджета или внебюджетных средств.

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