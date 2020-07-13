Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с младенцами
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
Авто
Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Интернет
Эксперты назвали способы создать надежный пароль и не забыть его

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

Сито Сибири: 38% пассажирских автобусов в СФО используется сверх срока
Средний возраст машин в некоторых регионах превышает 14 лет

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа», — приводит его слова «Российская газета».

В рамках программы предусматривается финансирование со стороны государства в виде скидки на в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Также в регионах, которые участвуют в программе, «Газпром» предложил добавить еще 30% к скидке за счет собственных маркетинговых кампаний, благодаря чему переоборудование обойдется в 5% от его стоимости.

«Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тыс. рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, тысяча рублей в день — серьезная экономия», — отметил Инюцын.

Ранее, 13 мая стало известно, что немецкая компания EFA-S переделывает российские грузовики и фургоны «Газель Next» в электромобили.

Отмечается, что машины выпускаются под собственной маркой фирмы. У «Группы ГАЗ» лишь закупаются собранные и готовые «Газели», но без двигателя, коробки передач и топливной системы. Электрической силовой установкой грузовики и фургоны оснащают уже в Германии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020