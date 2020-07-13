Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа», — приводит его слова «Российская газета».

В рамках программы предусматривается финансирование со стороны государства в виде скидки на в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Также в регионах, которые участвуют в программе, «Газпром» предложил добавить еще 30% к скидке за счет собственных маркетинговых кампаний, благодаря чему переоборудование обойдется в 5% от его стоимости.

«Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тыс. рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, тысяча рублей в день — серьезная экономия», — отметил Инюцын.

Ранее, 13 мая стало известно, что немецкая компания EFA-S переделывает российские грузовики и фургоны «Газель Next» в электромобили.

Отмечается, что машины выпускаются под собственной маркой фирмы. У «Группы ГАЗ» лишь закупаются собранные и готовые «Газели», но без двигателя, коробки передач и топливной системы. Электрической силовой установкой грузовики и фургоны оснащают уже в Германии.