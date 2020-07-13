Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области
Самолет Ан-2 мог потерпеть крушение в Нижегородской области из-за того, что задел ЛЭП, сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод [линии электропередачи], после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося», - приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве отметили, что в ходе расследования будут проверены и другие версии произошедшего, в том числе действия пилота и техническое состояние воздушного судна.
Ан-2 упал утро 13 июля в Большеболдинском районе Нижегородской области. На борту находились два человека, один из них погиб, второй пострадал и был госпитализирован.
После удара о землю самолет загорелся, его потушили прибывшие на место сотрудники экстренных служб.
По факту ЧП начата доследственная проверка.
6 июля сообщалось, что в Нижегородской области в пригороде Дзержинска упал легкомоторный самолет.