Блогер из Китая назвал шесть удивительных русских блюд

Пользователь ресурса Sohu рассказал о шести блюдах русской кухни, которые его поразили.

В первую очередь блогер выделил вареники с клубникой. По его словам, мало кто слышал о таком блюде, но вот «для воинственного народа оно обычное дело».

Мужчина отметил, что россияне «заворачивают в тесто и варят» не только ягоды клубники, но и вишню, малину, шиповник и другие. Получается очень аппетитно, указал он.

Далее блогер рассказал о рисовой каше с клубникой. Хоть это блюдо и не самое популярное в России, но на китайского гурмана впечатление произвело.

Удивительным он счел и сало, которое «русские обмазывают смесью толченого чеснока с солью, а затем кладут на три-четыре дня в холодильник». Блогер отметил, что этот продукт считается самой лучшей закуской к алкоголю.

Житель Поднебесной не совсем понял привлекательность для россиян селедки под шубой.

«Все знают, что селедка имеет очень странный запах. Более того, эту соленую жирную рыбу еще и сочетают со сладкой вареной свеклой. Вы осмелитесь попробовать?» — приводит его слова 12 июля ИноСМИ.

Также блогер пришел к выводу, что россияне очень любят картошку, не зря же они так назвали даже конфеты.

«На самом деле в них нет никакого картофеля. Такое название было дано потому, что по консистенции они очень похожи на картофельное пюре. На вкус же это настоящий шоколад, только приторно сладкий», — поделился он впечатлениями.

Шестым удивительным блюдом оказался шоколад «Аленка». По его словам, отличается шоколадка от пирожного картошка консистенцией, но тоже сладкая. А вот изображение милой девочки на обертке житель Китая назвал немного пугающим.

В июне еще один пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть». Главным деликатесом России автор назвал икру: красную лососевую и черную осетровую.