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Вильфанд рассказал о похолодании на юге России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К среде температура в Краснодарском крае и Крыму понизится на пять градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Также похолодание ощутят жители Ростовской области, где столбики термометров опустятся сразу на восемь градусов, отметил метеоролог.

«В Краснодарском крае, например, в понедельник еще [будет] 29–34 градуса, а к среде уже [температура] понизится до 24–29 градусов. В Ростовской области в понедельник [будет] 31–36 градусов, а в среду — 23–28 градусов. В Крыму понижение на пять градусов», — рассказал он ТАСС 13 июля.

По словам Вильфанда, в Крыму понизилась температура воды. Если раньше она достигала отметки +26 градусов, что неестественно для этого времени года, то сейчас составляет плюс 20–21 градус.

Ранее Вильфанд рассказал, что со среды, 15 июля, дневная температура в центре европейской части России понизится до +14 градусов.

Характер погоды изменится на осенний — низкие и северные облака с затяжными и «скучными» дождями. По словам специалиста, температурные аномалии достигнут четырех градусов.

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