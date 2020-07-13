Вильфанд рассказал о похолодании на юге России

К среде температура в Краснодарском крае и Крыму понизится на пять градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также похолодание ощутят жители Ростовской области, где столбики термометров опустятся сразу на восемь градусов, отметил метеоролог.

«В Краснодарском крае, например, в понедельник еще [будет] 29–34 градуса, а к среде уже [температура] понизится до 24–29 градусов. В Ростовской области в понедельник [будет] 31–36 градусов, а в среду — 23–28 градусов. В Крыму понижение на пять градусов», — рассказал он ТАСС 13 июля.

По словам Вильфанда, в Крыму понизилась температура воды. Если раньше она достигала отметки +26 градусов, что неестественно для этого времени года, то сейчас составляет плюс 20–21 градус.

Ранее Вильфанд рассказал, что со среды, 15 июля, дневная температура в центре европейской части России понизится до +14 градусов.

Характер погоды изменится на осенний — низкие и северные облака с затяжными и «скучными» дождями. По словам специалиста, температурные аномалии достигнут четырех градусов.