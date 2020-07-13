В Москве мужчина без страховки спустился по фасаду многоэтажки

В столичном районе Тушино мужчина без страховки спустился по фасаду многоэтажного дома, сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 июля.

На опубликованной видеозаписи видно, как в какой-то момент он чуть не сорвался вниз.

Как сообщил телеканал НТВ, 25-летний мужчина пришел в гости к своему другу и после употребления некоторых препаратов вылез через окно.

На земле его уже поджидали полицейский, сотрудник местного ГБУ и прохожие. Оказавшему сопротивление молодому человеку заломили руки и повалили на землю.

О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.

В апреле сообщалось, что в Анталье мужчина в костюме Человека-паука доставляет продукты пожилым людям, находящимся на карантине. Переодевшийся в супергероя Marvel 27-летний Барак Сойлу забирался на балконы к пожилым гражданам, где выслушивал их нужды, а затем доставлял им продукты и предметы первой необходимости.