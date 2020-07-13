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В Приморье два экс-полицейских пытались скрыть убийство на охоте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве на охоте в отношении двух экс-полицейских и отца одного из них, сообщается на сайте прокуратуры края в понедельник, 13 июля.

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По версии следствия, ночью в октябре прошлого года мужчины незаконно охотились в окрестностях села Зеркальное. В лесу они приняли за животное местного жителя, который прятался в зарослях, и один из мужчин выстрелил через люк автомобиля. От полученного ранения потерпевший скончался.

«Обнаружив, что застрелен человек, с целью скрыть следы преступления фигуранты погрузили убитого и принадлежащий ему мотоцикл в свой автомобиль и вывезли на берег водохранилища в районе поселка Рудный Кавалеровского района. Труп закопали, а мотоцикл бросили в водохранилище», — сказано в сообщении.

Когда началось расследование, полицейские предоставили следователю ложную информацию о якобы причастных к исчезновению погибшего, а также о местах, где может находиться труп.

После этого один из полицейских купил для своего отца неисправный автомобиль, с помощью эвакуатора доставил его в лес, где «автомашина якобы была вынужденно оставлена в связи с поломкой».

«Указанную автомашину отец одного из полицейских предъявил следствию в подтверждение своей версии о том, что охотился один, по неосторожности убил человека и сам спрятал труп», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что после того как обвиняемые получат копии обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

10 июля сообщалось, что сотруднику лондонской полиции предъявили обвинения в терроризме. По версии следствия, он является членом ультраправой террористической группировки National Action. Кроме того, его обвинили в мошенничестве и хранении детской порнографии.

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