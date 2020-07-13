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Названы сильнее всего пострадающие от глобального потепления регионы РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Таяние вечной мерзлоты грунтов из-за глобального потепления может привести к разрушению инфраструктуры в некоторых российских регионах, считает директор Высшей инженерной школы САФУ в Архангельской области Сергей Аксенов.

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По словам ученого, в европейской части РФ, в отличие от Сибири, практических нет мерзлых грунтов, однако и здесь возможны проблемы из-за изменения климата.

«Угроза потепления материковой части угрожает незначительно, если говорить об Архангельской области. Однако, например, в Ненецком округе, где встречаются линзы мерзлых грунтов, есть поселок Амдерма, самая удаленная точка… Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега», — цитирует 13 июля Аксенова «РИА Новости».

Ученый отметил, что в таком случае инфраструктура на берегу может сползти в море.

Кроме того, в Сибири граница мерзлоты всё больше сдвигается на север, грунты теряют прочность, и это может привести к появлению трещин в зданиях.

По словам Аксенова, ряд стран, в том числе Россия, начали разрабатывать методы для решения таких проблем. Например, уже применяются сезонные охлаждающие устройства для снижения температуры мерзлого грунта при строительстве зданий и дорог.

В июне издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту. Кроме того, страна понесет многомиллиардные убытки.

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