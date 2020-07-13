В Якутии начали премировать медработников первичного звена за выявление рака

В Якутии власти решили премировать медработников первичного звена за выявление онкологических заболеваний, сообщили 13 июля в региональном минздраве.

«За каждый случай выявления рака во время диспансерного и профилактического осмотров медицинское учреждение получит 2,8 тыс. рублей, из которых 500 рублей заплатит врачу», — цитирует ведомство ТАСС.

В минздраве отметили, что к настоящему моменту в регионе выявлено 68 случаев онкологических заболеваний. Для борьбы с недугами открываются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). К 2024 году таких центров будет 18, пока их 12. Власти республики полагают, что появление ЦАОР повысит доступность лечения от онкозаболеваний.

4 июля российский Минздрав установил новый порядок наблюдения за взрослыми онкобольными. Так, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни.