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В Якутии начали премировать медработников первичного звена за выявление рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Якутии власти решили премировать медработников первичного звена за выявление онкологических заболеваний, сообщили 13 июля в региональном минздраве.

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«За каждый случай выявления рака во время диспансерного и профилактического осмотров медицинское учреждение получит 2,8 тыс. рублей, из которых 500 рублей заплатит врачу», — цитирует ведомство ТАСС.

В минздраве отметили, что к настоящему моменту в регионе выявлено 68 случаев онкологических заболеваний. Для борьбы с недугами открываются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). К 2024 году таких центров будет 18, пока их 12. Власти республики полагают, что появление ЦАОР повысит доступность лечения от онкозаболеваний.

4 июля российский Минздрав установил новый порядок наблюдения за взрослыми онкобольными. Так, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни.

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