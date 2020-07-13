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Воспитанников детского сада Южно-Сахалинска эвакуировали из-за задымления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В детском саду в Южно-Сахалинске произошло задымление, было эвакуировано более 140 воспитанников, сообщается на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области в понедельник, 13 июля.

Сообщение о задымлении в детском саду по адресу Ленина поступило диспетчеру в 9:29 (01:29 мск). Причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки, угрозы пожара нет.

«Первый пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персоналом детского сада в точном соответствии с действующими инструкциями был эвакуирован 141 ребенок», — сказано в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.

В июне в Калининградской области прокуратура начала проверку по факту пожара в центре помощи детям. Из здания эвакуировали 110 человек, включая 101 ребенка. Пострадавших в результате пожара нет.

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