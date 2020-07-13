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Врач назвал способные вызвать анафилактический шок продукты

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Врач-терапевт неотложной помощи Леонид Звонков перечислил продукты, способные вызвать у человека анафилактический шок.

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Медик отметил, что зачастую люди могут не знать о своей реакции на тот или иной продукт, однако есть ряд распространенных аллергенов.

«Самые мощные аллергены — арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки, — цитирует Звонкова 12 июля «Вечерняя Москва».

Врач напомнил о существовании препарата-автоинъектора, в котором содержится адреналин. Наличие такого средства поможет спасти жизнь при анафилактическом шоке.

6 июля внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал об опасных свойствах клубники. По его словам, эта ягода является серьезным аллергеном. Так, от клубники могут опухнуть губы, язык, веки и даже горло.

Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, которое примерно в 10–20% случаев заканчивается летально.

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