Диетолог рассказал об опасном свойстве клубники

Внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в беседе с News.ru назвал клубнику бесполезной ягодой, поскольку она является серьезным аллергеном.

По его словам, после употребления клубники могут опухнуть губы, язык, веки и даже горло. Также нередки случаи покраснения кожи или появления сыпи. Эта реакция фиксируется у 3% населения.

Причиной аллергии является содержание в этой ягоде белковых компонентов, являющихся антигенами для организма человека. Кроме того, в ней мало питательных веществ: есть клетчатка и витамин С, однако получить их можно, употребляя в пищу более безопасные ягоды.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», в частности, можно есть жимолость. По словам диетолога Евгения Арзамасцева, в ней содержатся кальций, фосфор, магний, витамин С. Кроме того, она укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с воспалением.

Помимо этого, Арзамасцев посоветовал есть ягоды в сочетании с овощами, фруктами, молочными продуктами и кашами. При этом эксперт призвал не употреблять их с мясом, ведь в ягодах содержится много сахара, и в сочетании с высокобелковым продуктом это негативно скажется на пищеварении, пишет «Ридус».

10 июня сообщалось, что врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала об опасной для здоровья клубнике. По ее словам, химикаты, которыми обрабатывают клубнику, а также пыльца других растений могут вызвать у человека аллергию.

Медик отметила, что, по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 28% людей не переносят клубнику, причем аллергия может проявиться уже во взрослом возрасте. В связи с этим есть клубнику следует небольшими порциями и следить за реакцией организма.