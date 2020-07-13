Власти ЮАР ввели запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) вводят запрет на продажу алкоголя, а также ряд ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент государства Сирил Рамафоса.

Кроме запрета на продажу спиртного в стране с понедельника, 13 июля, вводится комендантский час. Так, жителям запрещено будет покидать свои дома с 21:00 до 04:00. Ношение масок на улице становится обязательным, сообщает Би-би-си.

Кроме того, режим чрезвычайного положения в стране продлен до 15 августа.

Принятые меры должны предотвратить дальнейшее распространение инфекции, отметил Рамафоса. Запрет на продажу алкоголя призван сократить пьянство по выходным, когда люди приходят на вечеринки, а также гуляют по улицам без средств защиты.

24 июня стало известно, что первое в Африке испытание вакцины против коронавируса началось в ЮАР. Сообщалось, что в тестировании принимают участие 2 тыс. добровольцев.