Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Андмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Уже в 2022 году крейсер передадут ВМФ России. «Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета.

Обновленный «Адмирал Нахимов» получит около 80 ракет разного типа, в том числе «Калибры» и «Ониксы».

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, судно станет самой мощной боевой единицей ВМС.

Как отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Ненашев, возможности обновленного крейсера позволят России защититься от агрессии США.

После модернизации «Адмирал Нахимов» изменит стратегическую обстановку в любом регионе мира, превратившись в корабль особого геополитического значения.

29 июня «Известия» отмечали, что одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1144 с ядерной энергетической установкой стало принятие на вооружение ВМС США атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием.

С того момента американские атомные подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами были практически неуязвимыми, что привело к необходимости иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ РФ.