Пьяный водитель сбил мотоциклистку в Ростове-на-Дону

Пьяный водитель въехал в колонну мотоциклистов в Ростове-на-Дону, погибла девушка, сообщает портал 161.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел поздно вечером накануне на улице Левобережная. 23-летний водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил мотоцикл Stels, которым управляла 28-летняя девушка. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами.

Позже члены клуба «Мотовольница», с которыми девушка ехала в одной колонне в момент ДТП, в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что мотоциклистка скончалась в больнице, не приходя в сознание.

«Водитель BMW же просто снес мотоцикл, ограждение, и девушка, находившаяся за рулем мотоцикла, перелетела через машину, разбив лобовое стекло шлемом. Водитель BMW находился в сильнейшем алкогольном опьянении, что показало освидетельствование», — сказано в сообщении.

У девушки остался маленький сын.

Ранее в воскресенье стало известно, что один человек погиб, семеро получили ранения в ДТП в Ростовской области. Среди пострадавших трое детей. По предварительным данным, Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду грузовиком, после этого врезался в попутный Hyundai Solaris.