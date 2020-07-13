Скончалась олимпийская чемпионка Ольга Ташш

На 92-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Ташш, сообщили 12 июля в Национальном олимпийском комитете Венгрии.

Отмечается, что женщина умерла 10 июля в больнице после длительной борьбы с заболеванием.

Ольга Ташш в 1948 году на Олимпийских играх в Лондоне стала обладателем серебряной медали, в 1952-м на Олимпиаде в Хельсинки завоевала серебро и бронзу, а затем в 1956 году выиграла золото.

С 1961 года после завершения карьеры она заняла пост главного тренера сборной Франции по спортивной гимнастике.