Вдову Проскурина выселили из квартиры артиста

Друзья семьи заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина в беседе с kp.ru рассказали о причинах, по которым его вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть Москву и вернуться в родной город Санкт-Петербург.

Выяснилось, что Хонда не имеет юридических прав на недвижимость умершего супруга, поэтому женщину попросили съехать.

«Эта квартира, где жили супруги, была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки», — рассказали собеседники издания.

Квартира, в которой Хонда с супругом прожила более 10 лет, по документам досталась одной из предыдущих жен актера. Отмечается, что стоимость недвижимости превышает 20 млн рублей.

Хонда, в свою очередь, подтвердила, что покидает столицу.

«У меня в Питере мама, еду домой. Я питерская, у меня там квартира в ипотеке. Мы хотели с Виктором Алексеевичем продать эту квартиру — купить маме, приобрести себе жилье в Испании. И жить на две страны», — рассказала она kp.ru.

Теперь вдова артиста намерена проводить работу по сохранению памяти о нем: организовывать фестивали, создать музей и продолжить проводить «проскуринские четверги».

Виктор Проскурин умер 30 июня от приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких. Хонда отметила, что актеру делали пять тестов на коронавирус, но все они были отрицательными.

Актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 4 июля.

Виктор Проскурин получил широкую известность благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Кроме того, он сыграл в таких картинах, как «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Выйти замуж за капитана», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Однажды двадцать лет спустя».