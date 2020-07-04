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Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила его вдова Ирина Хонда.

«Виктора Проскурина похоронили», — приводит ее слова ТАСС.

Церемония прощания с артистом ранее в этот же день прошла в Театральном институте имени Щукина. Проводить актера в последний путь пришли коллеги, друзья и родные.

Виктор Проскурин умер 30 июня от приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких. Хонда отметила, что актеру делали пять тестов на коронавирус, но все они были отрицательными

Проскурин получил широкую известность благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Кроме того, он сыграл в таких картинах, как «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Выйти замуж за капитана», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Однажды двадцать лет спустя».

Как отмечал режиссер Алексей Мурадов, в чьей картине Проскурин сыграл одну из последних своих киноролей, артист был талантливым и глубоким человеком, работающим вопреки своей болезни.

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