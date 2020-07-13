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Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.

По словам военного, его самолет был на грани падения.

«Сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле. Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле и всё», — приводит слова Кобылаша 12 июля телеканал «Звезда».

Летчик рассказал, что пытался выровнять самолет и изо всех сил, упершись в педали, тянул ручку, после чего застрявший в фюзеляже осколок, вероятно, выпал, и штурмовик снова начал набирать высоту.

Сергей Кобылаш в настоящее время командует дальней авиацией, ранее принимал участие в первой и второй чеченских кампаниях, а также в отражении наступления Грузии на Южную Осетию.

В марте сообщалось, что турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом.

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