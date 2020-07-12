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Появились кадры с места схода с рельсов грузовых вагонов под Тулой

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал снятые с квадрокоптера кадры последствия схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда в Тульской области.

Инцидент произошел ранее в этот день на перегоне между станциями Щекино и Лазарево.

Отмечается, что в вагонах перевозили окатыши железной руды. В итоге с рельсов сошли вагоны с хвоста поезда.

В происшествии никто не пострадал, однако железнодорожное сообщение сбилось, и в результате был задержан пассажирский поезд Москва–Белгород, пишет телеканал.

По его информации, в ликвидации последствий инцидента были задействованы аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Выясняются причины и обстоятельства схода вагонов.

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