В поселке Прохоровка Белгородской области прошло торжественное открытие экспозиции нового музея «Битва за оружие Великой Победы», посвященной годовщине победы в танковом сражении. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко в Instagram 12 июля.

Губернатор подчеркнул важность роли всего советского народа в решающей победе в этом сражении Великой Отечественной войны. «Сутками напролет она ковалась в тылу, где шла героическая битва за оружие Великой Победы. Именно так называется уникальный музей, который открылся сегодня в Прохоровке, — это памятник миллионам героев, труженикам тыла», — написал он.

Савченко добавил, что музей, как и дорога к Прохоровке, построен к юбилею Победы по личному распоряжению президента России Владимира Путина.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что экспозиция показывает сплоченность русского народа, с которой в годы войны сражались с врагом, а теперь жертвовали семейные реликвии во имя памяти о трудовом подвиге в годы войны.

РЕН ТВ отмечает, что на 2,6 тыс. кв. м площади экспозиции со всей России представлено более 2,5 тыс. экспонатов: промышленные станки, железнодорожные вагоны, части самолетов и предметы быта 1940-х годов.

Сражение под Прохоровкой состоялось 12 июля 1943 года между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы в районе станции Прохоровка в Белгородской области. Битва является одним из крупнейших танковых сражений в военной истории.

30 июня в деревне Хорошево Тверской области состоялось открытие Ржевского мемориала советскому солдату. На церемонии присутствовали российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.