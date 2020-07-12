Прямой эфир
Сюжет:

На месте главного танкового сражения ВОВ открылся музей

0
Фото: Белгород. Культурный регион/bel.cultreg.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Прохоровка Белгородской области прошло торжественное открытие экспозиции нового музея «Битва за оружие Великой Победы», посвященной годовщине победы в танковом сражении. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко в Instagram 12 июля.

Попасть в двадцатку: Путин оценил трудовой подвиг советских граждан
Историки поддержали присвоение почетного звания двум десяткам городов, обеспечивших надежный тыл во время Великой Отечественной войны

Губернатор подчеркнул важность роли всего советского народа в решающей победе в этом сражении Великой Отечественной войны. «Сутками напролет она ковалась в тылу, где шла героическая битва за оружие Великой Победы. Именно так называется уникальный музей, который открылся сегодня в Прохоровке, — это памятник миллионам героев, труженикам тыла», — написал он.

Савченко добавил, что музей, как и дорога к Прохоровке, построен к юбилею Победы по личному распоряжению президента России Владимира Путина.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что экспозиция показывает сплоченность русского народа, с которой в годы войны сражались с врагом, а теперь жертвовали семейные реликвии во имя памяти о трудовом подвиге в годы войны.

РЕН ТВ отмечает, что на 2,6 тыс. кв. м площади экспозиции со всей России представлено более 2,5 тыс. экспонатов: промышленные станки, железнодорожные вагоны, части самолетов и предметы быта 1940-х годов.

Сражение под Прохоровкой состоялось 12 июля 1943 года между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы в районе станции Прохоровка в Белгородской области. Битва является одним из крупнейших танковых сражений в военной истории.

30 июня в деревне Хорошево Тверской области состоялось открытие Ржевского мемориала советскому солдату. На церемонии присутствовали российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020