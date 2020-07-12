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Треть россиян заявили о недовольстве удаленкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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35% сотрудников российских компаний, принявших участие в опросе РАНХиГС, считают, что качество организации работы при переходе на удаленный режим снизилось. Об улучшении заявили лишь 6% респондентов. С результатами исследования ознакомились «Известия».

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Опрошенные, в частности, жаловались на сложности с концентрацией (31%), потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33%), трудности при общении с коллегами и клиентами (30%). Кроме того, 44% участников опроса отметили, что стали работать дольше. При этом 28% разницы в графике не заметили, 24% сообщили, что начали трудиться меньше.

Желание остаться на удаленке в будущем высказали 10% респондентов. 55% высказались за частично дистанционную работу, а 33% хотят полностью вернуться в офис.

«Пока структура рынка в стадии замирания. Неясно, в какую сторону начнется движение. Одна из основных категорий — малые и индивидуальные предприятия — приостановила работу и еще не решила, куда им двигаться», — прокомментировала результаты исследования директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 13 июля.

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