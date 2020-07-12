«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

Московский «Локомотив» в воскресенье, 12 июля, сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:1.

У «Уфы» на 39-й минуте отличился Даниил Фомин, «Локомотив» отыгрался на 81-й минуте благодаря голу Джефферсона Фарфана. Как отмечает «Газета.ру», железнодорожники не могут одержать победу уже в шестом матче подряд.

По итогам этой игры «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету столичной команды 51 очко. «Уфа» расположилась на шестом месте, заработав 37 очков.

Сезон-2019/20 РПЛ возобновился 19 июня после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, однако стадионы не должны заполняться более чем на 10% от общей вместимости.