Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Происшествия
Вагоны с рудой сошли с рельсов в Тульской области
Мир
Христианские росписи Айя-Софии спрячут от молящихся мусульман
Мир
Германия предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Экономика
В России начала расти популярность грузотакси

Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.

По словам Бабаяна, увольнение Кузнецова, который вел программу «Околоспорт», связано с недавно обнаруженным обманом, а не с желанием продвинуть своего сына.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Бабаян рассказал, что 5 июля Кузнецов «выдал старую программу за свежий выпуск», о чем руководство радиостанции не знало и не предупредило слушателей.

Шеф-редактор радиостациии Мария Фролова, по словам Бабаяна, подтвердила, что в тот день Кузнецов не мог выйти в эфир «по различным обстоятельствам» и записал программу заранее. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что эта передача уже выходила в эфир почти два года назад, в октябре 2018 года.

Главред принял решение отстранить Кузнецова от должности ведущего программы «Околоспорт» за нарушение редакционной этики, но сообщить ему об этом лично не мог, потому что находится в отпуске.

Также Бабаян подтвердил, что ведущего в ближайшее время заменит его сын Георгий. Он на радиостанции ведет утреннее шоу, которое к тому же, по словам главреда, имеет высокий рейтинг. «Околоспорт» Георгий якобы будет вести бесплатно.

Ранее, 12 июля, Петр Кузнецов сообщил об инциденте с увольнением с радиостанции и о том, что его место займет сын главного редактора Георгий Бабаян.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020