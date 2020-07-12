Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына

Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.

По словам Бабаяна, увольнение Кузнецова, который вел программу «Околоспорт», связано с недавно обнаруженным обманом, а не с желанием продвинуть своего сына.

Бабаян рассказал, что 5 июля Кузнецов «выдал старую программу за свежий выпуск», о чем руководство радиостанции не знало и не предупредило слушателей.

Шеф-редактор радиостациии Мария Фролова, по словам Бабаяна, подтвердила, что в тот день Кузнецов не мог выйти в эфир «по различным обстоятельствам» и записал программу заранее. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что эта передача уже выходила в эфир почти два года назад, в октябре 2018 года.

Главред принял решение отстранить Кузнецова от должности ведущего программы «Околоспорт» за нарушение редакционной этики, но сообщить ему об этом лично не мог, потому что находится в отпуске.

Также Бабаян подтвердил, что ведущего в ближайшее время заменит его сын Георгий. Он на радиостанции ведет утреннее шоу, которое к тому же, по словам главреда, имеет высокий рейтинг. «Околоспорт» Георгий якобы будет вести бесплатно.

Ранее, 12 июля, Петр Кузнецов сообщил об инциденте с увольнением с радиостанции и о том, что его место займет сын главного редактора Георгий Бабаян.