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Главред «Говорит Москва» назначил сына вместо уволенного ведущего

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян уволил ведущего спортивной программы Петра Кузнецова и назначил на его должность своего сына. Об этом 12 июля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Twitter Кузнецова.

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«Завтра и далее ее (программу «Околоспорта». — Ред.) впервые будет вести другой человек — сын главного редактора», — написал он в соцсети.

Бывший ведущий рассказал, что сообщение об увольнении ему передали через помощницу, и назвал эту ситуацию унизительной. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании программы, и отметил, что отдал работе над ней 10 лет.

Сообщается также, что в сетке вещания радиостанции ведущим «Околоспорта» действительно значится Георгий Бабаян. Роман Бабаян на письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию не ответил.

Георгий Бабаян в настоящее время обучается на факультете журналистики МГУ. Ранее он работал помощником корреспондента на телеканале, на котором выходят программы его отца, Романа Бабаяна. Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Бабаян-старший назначен после гибели Сергея Доренко в прошлом году.

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