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В Госдуме предложили пустить в Россию абитуриентов из СНГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуме предложили разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию, чтобы сдать вступительные экзамены. Как сообщили «Известиям» в комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, соответствующие запросы направлены в МИД РФ и Россотрудничество.

Кроме того, предлагается позволить абитуриентам сдавать очные экзамены в любой российский вуз на базе филиалов МГУ за рубежом. Думский комитет по образованию и науке уже поддержал инициативу. Там, в частности, отметили, что молодые люди, которые приезжают поступать в российские вузы, представляют минимальный риск для системы здравоохранения.

В начале июля Минобрнауки рекомендовало вузам принимать документы дистанционно, однако некоторые из учреждений сохраняют очный вступительный творческий экзамен.

19 июня ведомство запустило сервис «Поступление в вузы онлайн». С его помощью поступающие смогут подать документы в 54 высших учебных заведения через портал госуслуг.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 13 июля.

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