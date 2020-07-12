В России начала расти популярность грузотакси

В России начал активно восстанавливаться спрос на грузоперевозки. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Везет».

В начале карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, падение в отрасли составило 58%. Однако со второй половины апреля по июнь это направление росло почти вдвое быстрее, чем пассажирское такси. Увеличение по сравнению с началом введения ограничений составило 76%.

Наиболее популярными у россиянам оказались перевозка стройматериалов (доля — 34%) и бытовой техники (28%). В то же время запросы на переезд упали в 4 раза: в обычные дни на них приходилось 40% заказов, а в карантин — всего 12%.

В «Везет» считают, что до конца лета спрос на грузоперевозки будет расти не меньше чем на 10–15% каждый месяц. В сервисе «Максим» также ожидают, что спрос останется высоким.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 13 июля.