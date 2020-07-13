Дорогой перемен: спрос на такси растет вдвое медленнее грузоперевозок

Направление грузотакси — доставка товаров — после существенного падения в начале карантина растет вдвое интенсивнее пассажирских перевозок. Об этом «Известиям» рассказали представители рынка. В период самоизоляции наибольшей популярностью пользовалась доставка стройматериалов и бытовой техники. Несмотря на то что ограничения смягчаются, россияне оценили грузотакси и интерес к нему останется высоким, ожидают эксперты.

Карантинные заказы

Спрос на грузоперевозки восстанавливается после 58-процентного падения в начале карантина. Так, со второй половины апреля по июнь это направление росло почти в два раза быстрее, чем пассажирское такси. Увеличение по сравнению с началом самоизоляции составило 76%. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Везет».

Наибольшей популярностью пользовались перевозки стройматериалов (доля — 34%) и бытовой техники (28%). Клиенты выбирали и оплачивали заказы в магазинах онлайн, а водители забирали и доставляли покупки. При этом в четыре раза упали запросы на переезд: в обычные дни на них приходилось 40% заказов, а в карантин — всего 12%.

Несмотря на то что спрос на такси рос медленнее, к концу июня ситуация стабилизировалась, сказали в «Везет». Количество заказов в секторе пассажирских перевозок увеличилось на 28% в сравнении с маем, грузоперевозок — на 32%.

Рост спроса на грузовое такси связан не только со снятием ограничительных мер, но и с сезонной динамикой , сказали «Известиям» в пресс-службе сервиса «Максим». Традиционно в летний период он увеличивается, так как в теплое время года люди чаще планируют переезд или ремонт. Количество таких заказов держится на высоком уровне до октября, а затем начинает снижаться.

Во время пандемии значительно вырос объем заказов в интернете, в связи с этим, например, «Яндекс.Такси» стал активнее вовлекать в доставку товаров, посылок и грузов водителей своих партнеров. Это позволило частично компенсировать выпадающие доходы от перевозки пассажиров , сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Спрос на такси постепенно восстанавливается на фоне смягчения ограничений, но и интерес к доставке остается высоким. По данным «Яндекса», более 80% пользователей продолжают заказывать экспресс-доставку и после окончания самоизоляции.

На старте карантина в inDriver наблюдали спад спроса на грузовые перевозки примерно на 10%, но уже с апреля показатели начали расти, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. По поездкам пассажиров падение оказалось значительным, поскольку граждане ответственно относились к самоизоляции и совершали только необходимые передвижения на такси, например на работу или в больницы, пояснили в inDriver. Ослабление карантина совпало с дачным и строительным сезоном, поэтому спрос начал восстанавливаться по обоим направлениям, добавили в компании.

В Gett и «Ситимобил» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Распробовали доставку

Многие россияне, находясь в вынужденных отпусках или на удаленной работе, получили возможность и время для того, чтобы доделать (или даже начать и закончить) давно задуманный ремонт, обновить сантехнику или другое оборудование в доме либо на даче, купить товары длительного пользования , пояснил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

В «Везет» ожидают, что до конца лета спрос на грузоперевозки будет расти не меньше чем на 10–15% каждый месяц. В сервисе «Максим» считают, что спрос на грузовое такси останется по-прежнему высоким.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов допустил, что сегмент доставки грузов и посылок на такси продолжит расти темпами более 10% в месяц, поскольку он еще далек до насыщения и его объем в целом ниже, чем пассажирские перевозки. Именно поэтому сегмент грузотакси будет расти интенсивнее в несколько раз. Эксперт объяснил это тем, что прошедшей весной услуга доставки с помощью такси только появилась и за пределами Москвы мало где встречалась. Сейчас же она есть даже в небольших городах. Опция оказалась удобной, а значит, спрос будет расти у всех сервисов и агрегаторов, считает он.

Что касается пассажирских перевозок, то они могут вернуться к докризисному уровню уже этим летом, затем рост, скорее всего, прекратится или будет в пределах 5% за весь квартал, ожидает Валерий Емельянов. Именно поэтому темп окажется в 2–4 раза ниже по сравнению с грузовыми перевозками.

После окончания пандемии и возвращения экономики в привычное русло грузовое такси останется востребованным, ведь за время карантина немалая часть граждан «распробовала» плюсы сервисов доставки, прогнозирует Алексей Коренев. Кроме того, многие компании уже объявили о готовности оставить часть сотрудников в удаленном режиме, поэтому интерес пользователей к этому виду услуг сохранится, заключил он.

Ранее «Известия» писали, что каждый второй таксист потерял за время самоизоляции более половины заработка. Рынок будет восполнять потери за счет граждан, которые предпочтут такси общественному транспорту из-за опасений заразиться новым коронавирусом. Цены уже выросли на 5–11%, а до конца года они могут прибавить еще 2–6%, полагают эксперты.