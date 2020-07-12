Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. На турнире UFC 251 в Абу-Даби россиянин встретился с бразильцем Жозе Алдо. Бой закончился техническим нокаутом в пятом раунде.

«Я знал, что это будет очень сильный соперник. Очень серьезное противостояние. Поэтому не форсировали. Чуть-чуть отбил ногу «переднюю». Получилось весь бой драться не в своей стойке, в левосторонней. Спасибо всем огромное. Мы это сделали», — прокомментировал победитель состоявшийся бой.

Для профессионалов MMA победа Яна не стала неожиданностью.

«Ждал победу. Очень рад, что, по сути, как я и предсказывал, так всё и получилось. Это пятый раунд, чемпионский. Это нокаут. На самом деле я считаю, что этим боем Петя такую жирную точку поставил. Что он забрал этот пояс и забрал его надолго. И это очень радует», — отметил боец ММА Александр Шлеменко.

Петр Ян — второй действующий чемпион UFC из России. Ранее титул покорился Хабибу Нурмагомедову.