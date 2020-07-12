Московский регион ждет новое арктическое вторжение. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

Так, среда, 15 июля, может стать самым холодным днем недели: ожидается, что днем термометры покажут около 16 градусов, а ночью похолодает до 9–14 градусов. Арктический фронт также принесет осадки.

Синоптики предупреждают, что холодать начнет уже с вечера 12 июля. Кроме того, МЧС предупреждает о грозе с дождем и ветре до 17 м/с. В ведомстве рекомендуют воздержаться в воскресенье от поездок и по возможности оставаться дома.