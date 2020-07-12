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Томский госуниверситет реализует проект по переработке скошенной травы

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Эксперимент по переработке скошенной травы в компост запустили ученые Томского госуниверситета (ТГУ) на территории вузовского ботсада. Этим проектом они хотят продемонстрировать бизнесу и властям города, что переработка отходов — выгодное дело.

Траву обработали специальными составами с микроорганизмами. После этого в полученную массу подселили калифорнийских червей, пишет РИА «Томск».

«Второй этап — выйти с предложением к руководству ТГУ выполнять данную работу регулярно. Потому что ежегодно в Университетской роще скашивается несколько сотен кубических метров травы», — говорит заведующий кафедрой сельскохозяйственной биологии ТГУ Андрей Бабенко.

Использовать полученный компост можно будет для нужд ботанического сада, а также предлагать томским озеленителям и садоводам.

Ранее в двадцатку самых популярных в мире массовых открытых онлайн-курсов июля включили курс Томского государственного университета. Исследование проводил международный портал Class Central. ТГУ в июне запустил курс Career planning: resume/CV, cover letter, interview. Слушателям рассказывают, как подобрать идеальную вакансию, составить резюме, написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию.

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